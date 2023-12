13/13 pour le PSG Handball en Liqui Moly Starligue

Après avoir retrouvé le succès en EHF Champions League, le PSG Handball a poursuivi son cavalier seul en championnat avec une victoire contre Cesson-Rennes (34-26).

Le PSG Handball a une saison à deux visages. En championnat, il a remporté toutes ses rencontres alors qu’en EHF Champions League, c’est plus compliqué. Après quatre matches sans victoire (trois défaites, un nul), les Parisiens ont retrouvé le goût du succès en Europe cette semaine sur le parquet de Aalborg (30-32). Ce dimanche après-midi, le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue avec la réception de Cesson-Rennes dans le cadre de la treizième journée. Le début de la rencontre est serré, mais le PSG va réussir à prendre l’avantage assez rapidement (3-2, 3e). Une avance qui va continuer à augmenter dans les dix premières minutes de la rencontre (6-3, 8e). Le PSG va faire la course en tête durant toute la première mi-temps, arrivant même à prendre jusqu’à quatre buts d’avance (11-7, 14e). Cesson-Rennes va tout de même réussir à revenir à deux buts, plusieurs fois dans la mi-temps, sans jamais réussir à passer devant. Après 30 minutes de jeu, les deux équipes rentrent aux vestiaires avec une avance de plus quatre pour le PSG (18-14).

Le PSG a accéléré en seconde période

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination sans jamais être inquiété par Cesson-Rennes. Dans les buts parisiens, le jeune titi Léo Villain a réalisé une très belle partie avec sept arrêts (21-15, 37e). Les Parisiens vont réussir à prendre jusqu’à huit buts d’avance (24-16, 80e), écart de la fin du match (34-26). Avec ce succès, le treizième en treizième matches de championnat, le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat et consolide sa place de leader. La semaine prochaine, deux matches sont au programme pour les Parisiens, la réception de Saran en Coupe de France mercredi soir (19h15) et le déplacement à Saint-Raphaël en Liqui Moly Starligue samedi (20 heures).