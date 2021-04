Neymar répond à la déclaration controversée de Kimmich

Joshua Kimmich avait fait preuve d’arrogance en lançant que le FC Bayern éliminerait le PSG parce que le champion d’Europe était tout simplement la meilleure équipe. Il s’est trompé. Leo Paredes et Neymar lui ont un peu rappelé en célébrant la qualification juste devant lui au coup de sifflet final. A tel point, que le milieu de terrain munichois a dû s’écarter de cette expression de joie. Un hasard selon Neymar. “Je ne voulais pas le provoquer, j’ai vu Leo (Paredes), seul, devant moi, je voulais fêter ça avec Leo et ça a fini devant lui. C’est le destin qui m’a amené là”, a explique Neymar en zone presse. “La déclaration de Kimmich ? Tu peux avoir toute la possession de balle qu’il faut… Tu peux chanter pour une femme toute la nuit, quelqu’un peut venir et te la piquer en cinq minutes…” a lancé le n°10 du PSG. Pour Neymar, le PSG n’a envoyé aucun message en éliminant le FC Bayern. “Le message que nous devions envoyer nous l’avons envoyé la saison dernière, où nous avons atteint la finale. Nous avions joué un beau match contre le Bayern aussi, équipe qui à ce moment-là, oui, pour moi était la meilleure équipe de la Champions League. Mais cette année, je ne l’ai pas vu comme ça. Ma prolongation de contrat ? Ce n’est même plus une question que je resigne ou non. Je me sens très à l’aise ici. Je me sens plus heureux à Paris.”