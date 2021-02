Abdelhamid : “Il y a toujours moyen de bien défendre contre Neymar”

Neymar aime dribler, provoquer sur un terrain. Un jeu à risque qui voit ses adversaires lui donner beaucoup de coups. Le Brésilien est donc souvent à l’infirmerie lors des matches importants du PSG depuis son arrivée en 2017. Yunis Abdelhamid – défenseur central de Reims qui a déjà affronté Neymar – a évoqué le jeu de l’attaquant (29 ans) qui peut agacer certains de ses adversaires.

“Neymar est un super joueur qui a ses caractéristiques, qui aime bien provoquer avec le ballon, qui aime bien tenter. Je comprends que certains joueurs éprouvent de la frustration face à lui parce qu’il a tellement de qualité que c’est difficile de lui prendre le ballon. Même quand on veut être un peu plus agressif on a du mal et on commet des fautes. Je pense qu’il y a toujours moyen de bien défendre contre lui, assure Abdelhamid pour l’émission BeIN Center sur BeIN Sports. Dès fois, c’est aussi un rapport de force pour le faire sortir de son match ou l’intimider. Ça fait partie du football. Après, moi j’ai ma façon de défendre, ma philosophie et on n’a pas tous la même.“