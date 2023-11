Le PSG et l’AC Milan se font face ce mardi soir dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic concernant cette partie.

Le club de la capitale est lancé dans une excellente dynamique. Cela fait, en effet, cinq sorties de rang que Warren Zaïre-Emery et les siens sortent de leurs différentes confrontations avec les trois points de la victoire dans l’escarcelle. Ce mardi soir, dans le cadre d’un déplacement périlleux du côté de San Siro, le but sera, bien évidemment, de prolonger cette belle série face à l’AC Milan. Surtout qu’un succès les rapprocherait grandement d’une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition continentale.

👕 Le PSG arborera son maillot extérieur pour affronter l’AC Milan ⚪️🔴🔵#ACMPSG pic.twitter.com/ZQ6DhXdlkL — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 7, 2023

Vendredi dernier, le PSG s'est assez aisément défait de Montpellier sur le score de 3-0.