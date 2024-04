S’il était absent pour le match aller suite à une suspension, Achraf Hakimi devrait bel et bien répondre présent ce mardi (21h sur Canal +) face au FC Barcelone. L’international marocain apparaît avant même le coup d’envoi de la rencontre tant il est face aux journalistes pour la conférence de presse d’avant-match.

Son premier quart de finale de LdC (RMC Sport)

« Je suis très motivé, je pense que toute l’équipe est très motivée. On est venus avec beaucoup d’envie pour changer les choses par rapport au match aller et pour rapporter la victoire à Paris« .

La méforme de Kylian Mbappé (RMC Sport)

« Non on n’a pas beaucoup échangé cette semaine. Il sait ce qu’il doit faire, nous tous nous savons ce que l’on a besoin de faire mardi. On vient pour gagner et lui, il est prêt et nous sommes prêts. Tous ensemble on va ramener la victoire ».

Les supporters du PSG (RMC Sport)

« On est très contents de savoir qu’ils viennent nous supporter à Barcelone depuis Paris. On est fiers de nos supporteurs. On va tout donner pour que les supporteurs restent derrière nous et pour ramener la victoire. Comme je l’ai dit avant on veut que tout le monde reste content ».

Comment inverser la tendance ?

« On vient avec beaucoup d’envie, l’envie de changer ce qui s’est passé au match aller. On vient pour gagner et ramener la victoire à Paris […] On s’est parlés, on s’est motivés tous ensemble. On a envie de rester ensemble pour décrocher la victoire ».

Comment sent-il Kylian Mbappé ?

« Je n’ai pas pu jouer à l’aller. Je voulais aider l’équipe. On a fait un bon match, mais on n’a pas réussi à s’imposer. Demain, il faudra tout donner pour décrocher la victoire […] Je sens Mbappé très motivé, comme toute l’équipe. C’est le moment de montrer qu’on est prêts et de changer le résultat de l’aller« .

La philosophie de jeu de Luis Enrique

« On a le même style de jeu depuis que le coach a commencé avec nous : dominer et créer beaucoup d’occasions. C’est ce qu’on va essayer de faire pour ramener la victoire […] Ses idées sont très claires et on le voit à chaque match […] Luis Enrique essaie de changer, de faire différents mouvements. Personnellement, je me trouve à différents postes. C’est mieux pour un joueur polyvalent. C’est comme ça que tu peux aider le groupe de différentes façons« .

L’adversité et les individualités du FC Barcelone

« On est très motivés. On veut montrer qu’on est prêts, qu’on veut gagner, pour être contents avec nos supporters […] Raphinha peut nous créer des problèmes, mais pas que lui. Ils ont de très bons joueurs et il faut qu’on arrive à les contrôler. Il faut gagner nos duels pour qu’ils ne se sentent pas à l’aise ».

L’accueil des supporters catalans à Mbappé

« Je pense que ça ne va rien changer. Les supporters ne jouent pas. On sera onze contre onze sur le terrain. Ce ne sont pas les supporters qui vont changer le match ».

Achraf Hakimi souligne le collectif parisien

« Ce n’est pas que Dembélé. Notre coach aussi connaît bien le Barça. Mais tout le monde connaît bien le Barça. Nous avons le même style de jeu. Nous voulons contrôler le match pour décrocher la victoire […] Notre point fort, c’est le collectif. Quand on attaque et on défend tous ensemble, on est plus forts ».