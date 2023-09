Achraf Hakimi salue le très grand match du PSG contre Lyon

En clôture de la quatrième journée, le PSG s’est largement imposé contre Lyon (1-4). Les Parisiens ont offert une très belle prestation, comme depuis le début de la saison. Buteur ce soir, Achraf Hakimi a salué la très bonne performance de son équipe.

« On a fait un grand grand match. On a commencé très bien la première mi-temps. On a fait ce que l’on devait faire pour repartir avec les trois points, souligne le latéral droit du PSG au micro de Prime Video. Qu’est-ce que le coach me demande ? Il me demande de plus jouer à l’intérieur du jeu, que je participe plus à l’intérieur du jeu, d’avoir plus le ballon. J’ai beaucoup de confiance et j’espère continuer comme ça.«