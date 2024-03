Adil Rami confiant pour la saison européenne du PSG

Dans un peu plus de 10 jours, le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Adil Rami est confiant pour le club de la capitale en C1.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois en trois ans, le PSG va affronter le FC Barcelone pour tenter de se qualifier dans le dernier carré de la C1. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 10 avril prochain avant que le club de la capitale ne se déplace en Catalogne six jours plus tard. Interrogé sur les chances du PSG de soulever la coupe aux grandes oreilles cette saison, Adil Rami s’est montré plutôt confiant. « Pour Paris, j’estime que les meilleures équipes sont de l’autre côté du tableau et elles vont se taper entre elles, lance l’international français dans une interview accordée à TNT Sports. Le Barça, c’est dur de dire ça, mais ce n’est pas le Barça que je jouais avec Valence et qui nous massacrait… Le PSG va aller au bout. C’est dur (rires) mais, oui, ils vont aller au bout. »

« Il sait faire le geste juste au bon moment »

L’ancien défenseur central a aussi évoqué Kylian Mbappé et sur les points sur lesquels a progressé l’attaquant du PSG depuis le début de sa carrière. « Au début, quand je le voyais, je ne pensais pas qu’il pouvait encore nous surprendre, mais il a progressé incroyablement vite et en même temps que sa communication et sa maturité. Il a le package total qui l’a accompagné du début à la fin. Là où il a vraiment progressé, c’est dans la surface de réparation. Toutes ses techniques de frappe sont incroyables. Il arrive à anticiper. Il a analysé les gardiens, les défenseurs… Il a su adapter son jeu à tous les paramètres. Il a vu comment les défenseurs et les gardiens bougeaient, comment ils réagissaient à ses techniques… Il a tout compris avec une grande intelligence. Il sait faire le geste juste au bon moment. C’est une énorme progression. »

« Un projet logique et qui me plaît bien »

Adil Rami a enfin jugé la saison du PSG, la première sous l’égide de Luis Enrique. « Je préfère avoir ce Paris-là que le Paris des années précédentes. Il y avait plus de stars, c’était beau, mais beaucoup moins de respect pour ce maillot, pour les couleurs du PSG. C’est triste, c’est dommage pour le foot et pour les Parisiens. Aujourd’hui, il y a moins de talent peut-être, mais beaucoup plus de discipline et beaucoup moins d’ego. Il y a plus d’efforts et je trouve ça cohérent. C’est le début, mais si Paris ne change pas d’entraîneur et fait un bon recrutement cet été… C’est un projet logique et qui me plaît bien. »