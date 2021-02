Légende du Real Madrid et du football mondial Sergio Ramos (35 ans le 30 mars prochain) verra son contrat s’achever le 30 juin et aucun accord n’est dans les tuyaux quant à une prolongation. Selon L’Equipe (et Frédéric Hermel), le clan Ramos veut deux années de contrat et le maintien de son salaire (12 M€ net par an), alors que le Real Madrid n’offre qu’un an à 10 M€ net. Une proposition motivée par la crise économique qui demande de restreindre tous les coûts. Un argument, lit-on, rejeté par l’entourage de Ramos : “Ils disent qu’il n’y a pas d’argent mais ils envisagent de dépenser 150 M€ pour acheter (Kylian) Mbappé cet été et lui offrir un salaire de 20 M€.” Il pourrait donc y avoir un divorce entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Et c’est seulement dans ce cas que le PSG tentera peut-être quelque chose. Le président Nasser Al-Khelaïfi a promis à son ami et homologue Florentino Pérez que le PSG ne se mêlerait du dossier seulement en cas d’échec acté des négociations au sein de la Casa Blanca. Ce qui semble évident tant leurs relations sont cordiales. Ce qui n’empêchera pas le défenseur central de négocier avec des clubs anglais.