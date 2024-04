C’est désormais officiel, le PSG est champion de France 2024 après une saison maîtrisée. Et le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a tenu à saluer la performance de ses joueurs et du staff.

En quête d’un quadruplé historique, le PSG a rempli l’un de ses autres objectifs ce week-end. Après avoir remporté le Trophée des Champions début janvier, le club parisien est devenu officiellement champion de France ce dimanche. Le 12e sacre dans l’Hexagone et le 50e trophée de l’histoire des Rouge & Bleu.

« Je n’oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat »

Via le site officiel du club, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a tenu à féliciter ses joueurs, le staff parisien et Luis Campos pour ce nouveau titre glané : « Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu’à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l’équipe est tellement collective et unie. Je n’oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille. Et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu’au dernier moment de la saison. » Désormais, le PSG peut pleinement se concentrer sur sa demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1er et 7 mai).