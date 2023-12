Le PSG est désormais valorisé à plus de 4 milliards d’euros grâce à son accord avec Arctos Sports Partners. L’objectif est clair pour le club de la capitale : continuer de développer l’aspect commercial.

L’objectif : s’étendre à l’étranger

« Fier d’avoir pu entamer la construction économique du PSG », c’est ce qu’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi auprès du Financial Times. L’air de dire qu’il fallait aussi « passer à l’étape supérieure » et donc construire une nouvelle culture et un nouveau plan économique, surtout après les sanctions de l’UEFA par rapport au Fair Play Financier. Pour rappel, le groupe américain ne donnera pas son avis sur les décisions sportives du club. Le but est surtout de « cibler les fans et les sponsors aux Étas-Unis », explique le président parisien.

Augmenter les ventes de merchandising à l’étranger, c’est aussi dans le viseur du club parisien. L’objectif, viser des ventes annuelles à plus d’un milliard d’euros. L’ouverture d’une boutique à New York, Doha, Los Angeles, Tokyo, Séoul, Miami et Las Vegas est déjà une première étape.

Surtout que les recettes de diffusion de la Ligue 1 sont jugées insuffisantes par la direction parisienne. En Premier League, la valeur est de 6,7 milliard de livres contre 800 millions d’euros pour la Ligue 1. « Tout ce que nous pouvons faire, c’est maximiser les revenus que nous contrôlons directement : sponsoring, merchandising, billetterie, hospitalité (…) « Aussi, nous voulons un stade plus grand pour les augmenter encore plus. On ne peut pas prétendre être le club d’une nouvelle génération si l’on continue à faire les mêmes choses qu’avant »« , a déclaré le président du club de la capitale.

Enfin, il y a de fortes chances que le club fasse des tournées aux États-Unis, endroit privilégie par le PSG puisque « considéré plus important stratégiquement ».