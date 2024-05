Mardi prochain, le PSG devra renverser la situation face au Borussia Dortmund pour espérer se qualifier pour la finale de Ligue des champions. Et l’ancien Parisien, Alain Roche, se montre optimiste pour les Rouge & Bleu.

J-3 avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Après une courte défaite au Signal Iduna Park (1-0), les joueurs de Luis Enrique devront élever le niveau pour espérer atteindre la finale de la compétition pour la première fois depuis 2020. Et pour cela, de nombreux joueurs devront montrer un visage plus séduisant. Et malgré ce désavantage, l’ancien Parisien, Alain Roche (1992-1998), croit toujours aux chances de qualification des Rouge & Bleu, comme il l’a expliqué dans un entretien au quotidien Le Parisien. Extraits choisis.

Ce qu’il retient du match aller face à Dortmund

« Je retiens qu’il y a de l’espoir. L’efficacité a manqué, mais il y a eu des occasions très franches et ils ne vont pas taper sur les poteaux à chaque match, enfin j’espère ! Les Parisiens manquaient peut-être un peu de rythme, mais en même temps je vois souvent Luis Enrique leur dire de calmer au bord de la touche. C’est peut-être lui qui ne veut pas que l’équipe mette d’intensité, puisqu’il veut qu’elle ait la possession. Et derrière, il faut être solide aussi, il y a eu des lacunes sur le but, Nuno Mendes a été en grande difficulté… Mais bon, je n’ai pas vu une équipe à l’agonie. Je suis plutôt positif et optimiste quant à l’issue de ce match retour. »

Peut-on s’attendre à la même configuration offensive pour le match retour ?

« Oui, d’autant qu’ils mènent au score. Ils ont joué un peu contre-nature et ont plutôt tenté d’attendre et n’ont pas voulu s’exposer pour ne pas prendre de contre, un secteur où le PSG excelle. Mbappé n’a pas pu se défaire de l’étau créé par la défense centrale et Emre Can, il a besoin de liberté et ne peut pas jouer qu’en pivot. Après, si Dembélé marque sur la reprise en retrait (80e), si Mbappé puis Hakimi ne touchent pas le poteau (52e)… Même si ça a pris du temps, ils se sont quand même créé des occasions, ça veut dire qu’ils ont su se sortir de l’étau. Peut-être qu’avec Gonçalo Ramos, il y aura un avantage autre sur des centres. »

Paris doit-il mettre plus de rythme au Parc des Princes ?

« J’imagine un PSG qui garde la possession, en restant vigilant de ne pas encaisser de but. Il faudra être plus efficace et aussi mettre plus de rythme, surtout en début de match pour revenir rapidement. À domicile, ce PSG est capable de presser et de faire un contre-pressing, il a été plutôt bon contre Dortmund (2-0 en septembre) ou contre Milan (3-0 en octobre) en poules. Il y aura peut-être des changements d’hommes, mais je ne vois pas un changement radical dans la manière de jouer. L’idéal est de marquer rapidement, pour les faire douter d’entrée et se donner confiance. »