En s’imposant ce samedi après-midi 3-1 grâce à trois buts inscrits en 18 minutes contre la lanterne rouge de la D1 Arkema, Le Havre, au stade Océane, l’Olympique Lyonnais a provisoirement repris la tête. Dimanche, à 14h45, le PSG recevra le Paris FC pour un derby à Saint-Germain-en-Laye. Et les joueuses d’Olivier Echouafni n’auront d’autre choix que de gagner pour reprendre le leadership de la D1. Les joueuses du PSG vont vivre sous pression pendant des semaines et des mois. C’est par là que passe l’obtention du titre national. Pour Aline Riera, ex-joueuse de Juvisy (aujourd’hui PFC) et internationale française devenue consultante pour Canal Plus (le diffuseur de la D1), l’envie et les capacités sont là.

“Elles n’ont jamais été aussi bien placées mais nous ne sommes qu’à la 10e journée. Les Parisiennes ont désormais tout à perdre et ont encore moins le droit à l’erreur”, commente Aline Riera pour leparisien.fr. “Il faut voir comment elles vont gérer mentalement cette avance. Mais après ce qu’elles ont prouvé contre Lyon, selon moi, elles ne vont pas lâcher de points ailleurs, elles vont se mettre minables. Il y a trop de joueuses internationales, expérimentées, au PSG pour cela. Je veux mettre en avant ce collectif qui tient en place. Les filles prennent leurs responsabilités, élèvent leur niveau. Elles sont toutes plus matures, ont appris de leurs erreurs et gèrent mieux leurs émotions.”