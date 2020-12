Jérôme Alonzo et Mauricio Pochettino ont le même âge (48 ans). C’est la même génération de joueurs qui s’est côtoyée au PSG. L’ancien gardien de but voit d’un très bon œil l’arrivée de l’ancien défenseur central devenu technicien de renom. A ses yeux, l’Argentin va apporter quelque chose qui fait actuellement défaut au Paris Saint-Germain…

Mauricio Pochettino “arrive avec trois qualités essentielles. La loyauté envers l’institution, la passion et un côté humain. Dans ce groupe, la qualité est là. J’attends qu’il redonne une dimension humaine à ce vestiaire. C’est là où il manque un truc. Il peut être le chaînon manquant. Je vois le PSG actuel comme une école de jeunes surdoués. Il faut de la sueur. Je pense qu’il peut apporter ce goût de l’effort, du travail. Le chantier est là pour moi. À Tottenham, il a su faire défendre ses attaquants. J’attends de lui qu’il n’y ait pas de passe-droits quand les joueurs ne font pas les efforts, même pour Kylian (Mbappé) ou Neymar. Les joueurs regardent la télé et ils ont vu ce qu’il a fait à Tottenham. Sa légitimité viendra plutôt de là que de son passé d’ancien joueur du PSG”, commente Jérôme Alonzo dans L’Equipe. “Même si c’était il y a presque vingt ans, Pochettino connaît notre bon vieux PSG, ses rouages. Il a traversé des périodes compliquées en tant que joueur. Il sait que c’est un club très exposé avec de la pression, et ça, ça n’a pas beaucoup changé. Tuchel ? Ça ne m’aurait pas choqué qu’il finisse ses six derniers mois. Mais franchement, je n’arrivais plus à le suivre humainement, dans sa façon de surjouer le côté copain-copain avec les joueurs, et aussi tactiquement.”