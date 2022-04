Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, on aura le droit à un choc de taille entre le large leader, le PSG, et l’Olympique de Marseille, son dauphin. Un Classique qui s’annonce haletant. Devant leurs supporters, les hommes de Mauricio Pochettino devront rendre une copie de qualité, surtout après le nombre de purges délivrées par les Rouge et Bleu cette saison.

Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre ? Notre journaliste, Theodore Vives, décrypte cette opposition au sommet dans notre toute dernière vidéo YouTube à retrouver ci-dessous.