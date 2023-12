Le Paris Saint-Germain s’active sur son mercato hivernal et piste Lucas Beraldo, jeune défenseur central de São Paulo, au Brésil. Pour en savoir plus, Canal Supporters s’est penché sur le profil du jeune joueur brésilien de 20 ans.

Encore quelques jours pour voir les portes du mercato s’ouvrir pour la période de transferts hivernale. Si le Paris Saint-Germain annonce déjà que plusieurs recrues arriveront en janvier, Luis Campos jette son dévolu sur les pépites brésiliennes. En effet, après Gabriel Moscardo, le directeur sportif portugais a engagé les discussions avec Lucas Beraldo, jeune promesse Sud-Américaine. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central de São Paulo serait plus proche que jamais de s’engager avec le club de la capitale. Le PSG serait même tombé d’accord avec l’agent du joueur pour devenir parisien dès le mois de janvier.

Zoom sur Lucas Beraldo

Afin d’en savoir plus sur cette probable arrivée, Canal Supporters s’est penché sur le dossier Lucas Beraldo avec @datascout_, page analyste du football par la data. Nous souhaitons d’abord savoir quel est son niveau actuel : « Actuellement c’est l’un des meilleurs défenseur central du Brésil. C’est avec Robert Renan le futur de la Seleção dans l’axe gauche de la défense, il a d’ailleurs déjà porté le brassard de capitaine du Brésil U20. Pour sa première saison en tant que titulaire et à seulement 19 ans (il a eu 20 ans le mois dernier ; NDLR) il a impressionné tous les suiveurs et a amplement participé au titre de son équipe en Copa do Brasil, notamment en étant excellent lors du match aller de la finale contre Flamengo. En tout, il a disputé plus de 35 matchs comme titulaire cette saison. A nuancer toutefois par le niveau relativement faible du championnat brésilien par rapport à la Ligue 1 : David Luiz y est par exemple encore un bon défenseur à 36 ans. »

Un profil que le PSG recherche

Afin de nous faire une idée plus précise sur son profil, @datascout_ nous détail le jeu de Lucas Beraldo : « C’est un défenseur central gaucher, plutôt grand (1m85 environ ; NDLR). Quand il jouait avec les U20 de Sao Paulo il évoluait dans l’axe droit de la défense mais il a surtout brillé axe gauche cette saison. C’est un joueur particulièrement à l’aise balle au pied, il joue dans une équipe qui aime avoir la possession de balle (60% en moyenne ; NDLR) et il touche énormément le ballon (80 par match en moyenne ; NDLR)). Beraldo fait preuve d’un grand sang-froid à la relance et se montre fiable lorsqu’il est pressé, il n’a pas peur de demander le ballon dans des situations compliquées. Sa qualité de passe est l’un de ses gros points forts, il peut lancer les attaquants dans la profondeur ou trouver ses milieux de terrains par de bonnes passes vers l’avant. Il est aussi capable de porter la balle et d’attaquer l’espace lorsqu’il a le champ libre devant lui, mais ce n’est pas un gros dribbleur. Lorsqu’il dribble c’est pour se sortir de la pression, pas pour éliminer l’adversaire. Défensivement, il brille par son anticipation et sa lecture des trajectoires. Il a un petit air de Thiago Silva dans le sens où il semble aimanter les ballons notamment dans sa surface, il est toujours bien placé pour intercepter une passe, couper un centre ou contrer un tir. Il aime défendre en cadrant son adversaire, en essayant d’anticiper où il ira pour le tacler et il n’hésite pas à mettre de l’agressivité dans ses interventions, allant même jusqu’a faire faute. Il est plutôt bon dans les duels car il a une bonne carrure et un bon placement. Dans les airs il est convenable, pas plus pas moins. Ce n’est pas un point faible mais il a le potentiel pour s’améliorer dans ce domaine vu ses qualités physiques et son placement. Son gros point faible, c’est sa mobilité. Il manque de vitesse et de dynamisme et il peut se faire déborder si son vis à vis arrive avec de la vitesse. Une fois lancé il se débrouille mais il manque de réactivité et il est lourd sur ses premiers appuis. Sur cet aspect il est plus proche de Skriniar ou Danilo que de Marquinhos. On pourra ajouter à ça une certaine nonchalance sur certaines actions. Il devra passer un cap dans la mobilité et l’intensité pour se mettre au niveau requis par le PSG. »

Un joueur PSG compatible ?

Enfin, nous sommes penché sur sa compatibilité avec Luis Enrique et ce Paris Saint-Germain : « Il semble être totalement Luis Enrique compatible vu que c’est un joueur de ballon. C’est l’un des défenseurs qui touchent le plus de ballons au milieu du terrain et qui réalisent le plus de passes dans le dernier tiers du terrain donc il pourra bien apporter face aux blocs bas que rencontre souvent le PSG en Ligue 1. C’est un nouveau profil que le PSG n’a pas dans son effectif et qu’il faudra accompagner par un joueur rapide comme Marquinhos pour compenser ses lacunes. Si je devais le comparer à un joueur européen connu, ce serait Mats Hummels car il ne se rapproche pas vraiment du profil des milieux du PSG : trop lent pour être comparé à Marquinhos, trop à l’aise balle au pied pour être comparé à Skriniar, pas encore assez fort dans les airs pour être comparé à Danilo. Il est déjà prêt pour le haut niveau, même si comme dit précédemment il devra passer un petit cap dans l’intensité et la mobilité. C’est trop tôt pour la Ligue des Champions mais il peut sans soucis être titulaire dans un match contre une équipe de seconde moitié de tableau. »