Analyse – La montée en puissance de Vitinha

La saison dernière, il était une des déceptions du mercato 2022. Vitinha est un autre joueur depuis que Luis Enrique entraîne le Paris Saint-Germain. Hier, le Portugais a prouvé encore une fois que l’on pouvait compter sur lui cette saison.

Le PSG a fini en beauté son année 2023 en s’imposant contre Metz au Parc des Princes hier soir (3-1). Pourtant, ça n’avait pas forcément bien débuté avec une équipe qui peinait à trouver le cadre, malgré ses 80% de possession. La seconde période a montré un PSG avec un autre visage. Elle a surtout permis de réaffirmer l’importance de Vitinha.

C’est lui qui ouvre le score quelques minutes après le début de la seconde partie. Tel un numéro 9, le Portugais s’est jeté dans la surface de réparation pour reprendre un centre millimétré de Kang-In Lee. C’est aussi lui qui est à l’origine du but exceptionnel de Kylian Mbappé. Même si c’est l’attaquant français qui permet au milieu de terrain d’ajouter une passe décisive à ses statistiques, tant ce but vient d’ailleurs.

Un milieu décisif

Mais la présence de Vitinha dans les buts inscrits par le club de la capitale n’est plus du tout anecdotique. L’an passé, il avait terminé la saison avec trois buts et deux passes décisives. Un bilan bien maigre pour un joueur de cette qualité. À la mi-saison, le Portugais est à 5 buts et 3 passes décisives. Des chiffres qui font de lui un des meilleurs milieux de terrain d’Europe sur le plan comptable.

On a souvent reproché aux milieux parisiens de ne pas être décisifs. La saison dernière, c’était un vrai sujet. Il manquait au PSG des milieux capables d’avoir les statistiques de joueurs comme Barella, Gundogan, Kimmich, Bellingham, etc. Si le joueur formé à Porto continue sur cette lancée, force est de constater qu’il pourra être considéré comme un joueur de cette trempe.

Luis Enrique enfin décidé ?

À condition que Luis Enrique le maintienne en tant que titulaire. Adepte des surprises sur ses compositions, le coach espagnol a souvent mis de côté Vitinha lors des grands rendez-vous. Pourtant, ce joueur apporte un équilibre constant à cette équipe. Il n’a pas bronché lorsqu’il était repositionné légèrement sur le côté gauche pour compenser le manque d’activité défensive de Kylian Mbappé. Non plus lorsqu’il a joué en position de sentinelle contre Dortmund. Manuel Ugarte a perdu son niveau du tout début de saison.

Heureusement que Vitinha est présent pour compenser les quelques lacunes de l’Uruguayen. Parce que oui, le Portugais sait tout faire. Il défend comme il attaque et ce n’est pas pour rien qu’il est le joueur clé de cette équipe. Les supporters parisiens sont enchantés par ses performances. Des chants et des applaudissements dans la Tribune Auteuil. Vitinha est enfin reconnu à sa juste valeur. Le joueur monte en puissance et ce n’est que le début…