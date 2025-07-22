Anciens – Keylor Navas quitte déjà les Newell’s Old Boys et rejoint le Mexique

Arrivé aux Newell’s Old Boys en janvier dernier, l’ancien gardien du PSG, Keylor Navas, quitte déjà le club argentin dans un climat tendu. Il a rejoint le club mexicain de Club Universidad Nacional.

Après deux saisons rayonnantes au PSG entre 2019 et 2021, Keylor Navas avait fini par perdre sa place de titulaire suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021. En fin de contrat en 2024 avec les Rouge & Bleu, l’international costaricain a patienté six mois avant de retrouver un challenge en rejoignant le club argentin des Newell’s Old Boys.

Navas signe chez les Pumas

Et après seulement 16 matches, le portier de 38 ans quitte déjà l’Argentine, comme annoncé dans un communiqué peu tendre : « Cette décision a été prise en fonction de la conviction de soutenir un projet collectif où l’engagement, le professionnalisme et le respect des valeurs du club sont des piliers non négociables. Nous croyons fermement que pour atteindre nos objectifs sportifs et humains, il est indispensable que chaque membre marche dans la même direction, en donnant toujours la priorité au groupe plutôt qu’à l’individu. Notre chemin est clair : unité, effort et appartenance. » Selon ESPN, il est reproché à Keylor Navas son comportement lorsqu’il a demandé au staff de ne pas être titularisé quelques minutes avant le match contre Banfield afin de se concentrer sur son futur transfert.

Car en effet, le triple vainqueur de la Ligue des champions a déjà trouvé un nouveau club au Mexique en rejoignant le Club Universidad Nacional. Avec ce transfert chez les Pumas, Keylor Navas va rapporter « 1,9M$ (environ 1,63M€), plus 100 000 dollars (environ 85 500€) en variables », précisent les Newell’s Old Boys dans leur communiqué.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México.



Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025