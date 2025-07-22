Ligue 1 – Toulouse / PSG (J3) programmé

Dans deux semaines, le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement pour préparer sa saison 2025-2026. Et un programme chargé attend les Rouge & Bleu dès la reprise.

Auteur d’une saison 2024-2025 historique avec un quadruplé, le PSG compte bien conserver ses titres lors de l’exercice 2025-2026. Pour cela, Luis Enrique attend des renforts pour répondre aux nombreux objectifs. Et un titre sera déjà en jeu dès le premier match officiel avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le 13 août prochain. Concernant la Ligue 1, les Rouge & Bleu auront un premier mois sans grosse affiche avec des rencontres face au FC Nantes (17), l’Angers SCO (22) et le Toulouse FC.

TFC / PSG le samedi 30 août

Et la LFP a dévoilé la programmation de la 3e journée de Ligue 1. À cette occasion, les champions de France se déplaceront sur la pelouse du TFC. Une rencontre programmée le samedi 30 août à 21h05 et diffusée sur la nouvelle chaîne Ligue 1+. Cette 3e journée se clôturera avec l’Olympico entre l’OL et l’OM. Après cette journée de championnat, la première trêve internationale de la saison aura lieu.

Le programme de la 3e journée de Ligue 1

Vendredi 29 août RC Lens / Stade Brestois 29 (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 30 août FC Lorient / LOSC (17h sur beIN SPORTS 1) FC Nantes / AJ Auxerre (19h sur Ligue 1+) Toulouse FC / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 31 août Angers SCO / Stade Rennais (15h sur Ligue 1+) AS Monaco / RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+) Paris FC / FC Metz (17h15 sur Ligue 1+) Le Havre / OGC Nice (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)

