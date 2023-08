Anciens – Terrible coup dur pour El Chadaille Bitshiabu

Débarqué au RB Leipzig en provenance du PSG il y a quelques semaines de cela, El Chadaille Bitshiabu s’est assez gravement blessé au genou à l’entraînement des siens. Une absence longue durée serait d’ailleurs dans les tuyaux.

Avec les récentes arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, El Chadaille Bitshiabu a vu son horizon s’assombrir cet été au PSG. Ce qui a motivé un départ. Le RB Leipzig, à la recherche d’un nouveau défenseur central, s’est donc saisi de l’occasion et s’est offert le titi parisien. Une vente plutôt bien négociée par le board rouge et bleu puisqu’un chèque de 20 millions d’euros a été encaissé dans cette transaction. Le PSG possède, en outre, une clause de rachat ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle revente.

De son côté, le joueur de 18 ans espère bien jouir d’une place importante au sein de l’arrière-garde du RBL. Problème pour lui, une grave blessure vient contrarier ses projets à court terme. En effet, Bild nous informe ce jour qu’El Chadaille Bitshiabu a été touché au genou. Le verdict est assez inquiétant puisqu’il souffre d’une déchirure du ligament interne. La possibilité de le voir passer par la case opération est également évoquée par le média. L’indisponibilité de l’ancien parisien pourrait en tout cas s’étendre jusqu’au mois de novembre.