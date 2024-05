Anciens : Thiago Silva signe son retour à Fluminense

Après quinze ans en Europe, Thiago Silva va rentrer au Brésil pour poursuivre et finir sa carrière. En effet, a la fin de la saison en cours, le mythique défenseur parisien va de nouveau évoluer sous le maillot de Fluminense.

Quelques jours après avoir annoncé son départ de Chelsea à la fin de cette saison 2023/2024, Thiago Silva a annoncé sa future destination. Après quinze années passées en Europe dont huit au Paris Saint-Germain, le Brésilien va faire son retour à Fluminense. Club brésilien pour lequel O’Monstro a joué entre 2006 et 2008, après y être passé dans sa jeunesse en formation. A 39 ans aujourd’hui, le capitaine emblématique du club de la capitale s’engage avec l’actuel 16ème de Série A brésilienne jusqu’en 2026. Dans un live Instagram avec le président de Fluminense, Thiago Silva a déclaré : « Très heureux de rentrer à la maison. Nous parlions au fil des mois. Ce fut une décision difficile, sur le plan personnel et familial. Mon plus grand atout est ma famille et je vais la laisser ici un instant. Isabelle (Silva, son épouse ; Ndlr) m’a demandé où je voulais aller, où je serais heureuse. Nous sommes de plus en plus ensemble. Pour ceux qui jugeaient, elle a été la première à me dire d’y aller« . Pour rappel, Thiago Silva retrouvera son coéquipier en sélection, Marcelo.