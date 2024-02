Anciens : Thomas Tuchel quittera le Bayern Munich à la fin de la saison

Sous l’ère QSI, le PSG a connu différents entraîneurs, et tous ont apporté leur pierre à l’édifice. Cependant, Thomas Tuchel restera comme celui qui a mené le club de la capitale à sa première et seule finale de Ligue des Champions.

S’il a connu le succès au PSG et des périodes plus compliquées, la suite de la carrière de Thomas Tuchel est tout aussi en dent de scie. En effet, après avoir touché les étoiles avec Chelsea, le technicien allemand a été licencié par ses dirigeants du côté des Blues, avant de rebondir au Bayern Munich. En Bundesliga, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain connaît actuellement une période on ne peut plus difficile. En effet, en championnat, après 22 journées, Thomas Tuchel n’a pas s’emparer de la première place, et pointe actuellement à la deuxième place, huit longueurs derrière le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. En Ligue des Champions, le huitième de finale n’est pas bien engagé avec une défaite 0-1 sur la pelouse de la Lazio Rome. Et le dernier épisode en date, une défaite (3-2) au Vonovia Ruhrstadion face à Bochum. En ce sens, l’aventure de Thomas Tuchel au Bayern Munich prendra fin au terme de la saison.

🚨 OFFICIAL: Thomas Tuchel leaves FC Bayern at the end of the current season.



Decision made by both club and head coach, Tuchel leaves Bayern in June.



It’s over between Bayern and Tuchel. pic.twitter.com/4taueCsULg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024 X : @FabrizioRomano

Dans le communiqué officiel du Bayern Munich, le principal intéressé a lui-même déclaré : « Nous avons convenu que nous mettrions fin à notre collaboration après la fin de cette saison […] D’ici là, mes entraîneurs et moi-même continuerons bien sûr à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un maximum de succès au FC Bayern« . Pour comprendre la réflexion qui a mené à la fin de la collaboration entre le club bavarois et Thomas Tuchel, le directeur général du champion d’Allemagne en titre, Jan-Christian Dreesen s’est également exprimé dans ce communiqué officiel : « Lors d’une discussion ouverte, nous avons pris la décision de mettre fin à notre relation de travail d’un commun accord au cours de l’été. Notre objectif est de prendre une nouvelle direction footballistique avec un nouvel entraîneur principal pour la saison 2024/25. D’ici là, chaque membre du club est expressément invité à faire le maximum en Ligue des Champions et en Bundesliga. Je tiens également l’équipe explicitement responsable à cet égard. En ce qui concerne la Ligue des Champions en particulier, après avoir perdu 1-0 à l’aller contre la Lazio, nous sommes convaincus que nous atteindrons les quarts de finale dans une Allianz Arena pleine à craquer, avec nos fans derrière nous« .