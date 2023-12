Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lille dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Benjamin André, capitaine des Dogues, veut faire un match plein contre les Parisiens.

En clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lille. Leader du championnat, le club de la capitale voudra poursuivre sa série de huit victoires de suite en championnat face à des Lillois, quatrième et invaincu depuis la sixième journée. Un déplacement dans le Nord qui rappelle de très bons souvenirs, les Parisiens s’étant imposés 7 buts à 1 la saison dernière sur la pelouse du stade Pierre Mauroy. Présent en conférence de presse, Benjamin André, le capitaine des Dogues, a évoqué le choc à venir contre les Rouge & Bleu.

« Comme chaque saison, il faudra être très attentifs »

« C’est dur à dire car ils ont tellement de qualités individuelles. Elles leur permettent de faire la différence à chaque instant, partout. On avait fait un très bon match à Paris (4-3, NDLR) et on l’avait perdu. On a retravaillé certains principes. Mais il faut que tout soit concordant et aille dans le bon sens pour battre Paris. Le PSG plus fort que la saison dernière ? Je ne sais pas trop. Je trouve qu’ils ont encore énormément de qualités individuelles. Ils sont un peu plus agressifs sur leur pressing et leur replacement aussi. Ils ont beaucoup travaillé dessus. Des joueurs de grande qualité sont partis. Mais d’autres sont arrivés. C’est leur plus grande force. Il n’y a pas un seul joueur sur lequel se fixer, mais de nombreux. Comme chaque saison, il faudra être très attentifs. Faire un match plein et essayer d’emballer la partie devant notre public. »