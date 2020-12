Une nouvelle fois passeur décisif mercredi soir lors de la large et belle victoire du PSG contre l’Istanbul Basaksehir (5-1), Angel Di Maria a offert sa 95e offrande sous le maillot Rouge & Bleu toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Paris durant l’été 2015. El Fideo est le deuxième meilleur passeur de l’histoire du PSG derrière Safet Susic avec 103 passes décisives comme le rapporte le PSG sur son site internet. “Si certains sites attribuent 95 passes décisives à Safet Susic et 80 à Mustapha Dahleb, ce classement ne se base que sur les comptes-rendus de matches écrits, avec un pourcentage inévitable d’erreurs“, annonce le PSG. le club de la capitale a fait savoir que les matches avec Safet Susic où il y a un eu au moins un but parisien (Plus de 200 sur les 344) ont tous été visionnés et que le Bosnien comptabilise 103 offrandes. Pour Mustapha Dahleb “ce total (80) ne sera jamais connu faute de résumés vidéo depuis 1974 sur la totalité des matches disputés par la première star du PSG (310 matches de 1974 à 1984). Mais le total du joueur algérien ne devrait pas dépasser le chiffre de 90“, conclut le PSG.