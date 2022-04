Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un classico que connaît bien Jocelyn Angloma. L’ancien latéral droit a joué pour le PSG (1990-1991) et Marseille (1991-1994). Pour le Parisien, il a évoqué ce choc en donnant le nom de l’équipe qui jouera le plus gros sur la pelouse du Parc des Princes.

« Je serais tenté de dire les Marseillais car ils ont besoin de garder cette 2e place et ils ont un calendrier difficile à venir, mais médiatiquement c’est Paris. Avec ce qui s’est passé, si le PSG s’incline, ce sera la folie à Marseille mais ce sera aussi la folie pour Paris. Les joueurs doivent se racheter auprès de leurs supporters même si ces derniers sont dépassés par tout ça. Le clasico perd en saveur. L’objectif des supporters parisiens est de gagner la Ligue des champions, surtout que Marseille l’a déjà remportée. Depuis dix ans, c’est très compliqué pour l’OM de gagner un match contre Paris (un seul succès au Parc, en 2020-2021). Le PSG doit survoler le championnat chaque année et ne devrait pas perdre un match.«

Jocelyn Angloma a aussi jugé Achraf Hakimi, qui joue au même poste que lui. « C’est un joueur très intéressant avec beaucoup de qualités qui sait aussi bien attaquer que défendre. Mais il doit s’améliorer encore défensivement. Le côté offensif c’est bien et c’est beau, mais je le trouve moins fringant en défense qu’il l’a été à l’Inter Milan.«

L’ancien international qui a enfin encensé le meilleur joueur du PSG, Kylian Mbappé.

« Il a trop de qualités quel que soit le match. À chaque fois, il a su faire la différence contre Marseille. C’est le joueur à surveiller. Les autres aussi. Mais Kylian est actuellement le joueur clé du PSG. Si on le laisse prendre de la vitesse ce sera très difficile pour Marseille. J’adore la façon dont il appréhende le match. Il a toujours soif de progresser. Kylian fait tout naturellement et ça passe. On pourrait penser que c’est de l’arrogance quand il affirme vouloir être le meilleur, mais il démontre à chaque match qu’il est fantastique.«