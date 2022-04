Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. La rencontre – au Parc des Princes – est attendue avec impatience du côté des supporters. Les joueurs Rouge & Bleu connaissent l’importance de cette rencontre et voudront s’imposer pour se rapprocher encore plus du 10e titre de champion de France. À la veille de cette rencontre, les Parisiens vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges.

Lors de cette séance, qui sera ouverte pendant 15 minutes aux journalistes, on pourra faire un point sur l’état du groupe du PSG. Il devrait encore y avoir plusieurs absents Abdou Diallo (adducteurs), Ander Herrera (oeil), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet), Julian Draxler (ménisque) et Leandro Paredes (pubalgie). Il faudra surveiller les présences de Keylor Navas et Angel Di Maria, qui ont repris l’entraînement ces derniers jours. Les 15 premières minutes de l’entraînement qui seront à suivre ici à partir de 11 heures.