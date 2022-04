En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n’a pas encore fait son choix pour son avenir. Celui-ci devrait se jouer – sauf surprise – entre le PSG et le Real Madrid. Beaucoup espèrent qu’il restera au PSG alors que d’autres estiment qu’il a tout fait à Paris et en Ligue 1, et qu’il peut partir pour relever un nouveau défi.

Selon les informations de RTL, Emmanuel Macron – président de la République – échange régulièrement avec le numéro 7 du PSG, les deux hommes « ont tissé un lien avec des coups de fil et des sms pour parler foot, mais pas que » depuis quatre ans. Malgré « l’agenda démentiel du président-candidat des dernières semaines n’a pas freiné ces échanges réguliers, bien au contraire« . Et le chef de l’État pousse et argumente pour une prolongation de contrat de l’attaquant (23 ans). RTL qui conclut en expliquant que « force est de constater que l’hypothèse d’un départ à Madrid ou ailleurs, paraît aujourd’hui bien moins évidente qu’il y a encore quelques semaines.«