Hakimi : « Il faut avoir le courage de porter ce maillot »

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45, le PSG et l’OM se feront face dans le Classique du championnat de France pour le compte de la 32e journée. Les Rouge et Bleu auront certainement à cœur d’offrir un spectacle de qualité à leurs supporters pour le dernier gros rendez-vous d’une saison parisienne qui aura été, sur beaucoup de plans, bien décevante. Et avant ce choc face au rival marseillais, Achraf Hakimi s’est confié au micro de Téléfoot. L’émission dominicale a d’ailleurs partagé un court extrait ce jour dans lequel le latéral droit explique ce que cela représente pour lui de porter la tunique parisienne.

« Non la pression il n’y a pas à en avoir. On a des responsabilités en portant le maillot de Paris parce que c’est un grand club ! Un club qui demande beaucoup d’exigence. Il faut avoir le courage de porter ce maillot et de pouvoir jouer avec les meilleurs parce que c’est ton travail, ta passion. Personnellement, c’est ma passion et je profite de ce que l’on fait, de ce que j’ai aujourd’hui. »