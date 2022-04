Thiago Motta réagit à la rumeur PSG

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu, l’avenir de Mauricio Pochettino semble s’écrire en pointillé dans la capitale française. En effet, depuis son arrivée en janvier 2021, le coach argentin n’a pas convaincu dans ses choix et le manque de fond de jeu de son équipe est pointé du doigt. Ainsi, selon plusieurs sources, le PSG devrait se séparer de son actuel coach à l’issue de cette saison 2021-2022, qui va voir, sauf catastrophe, le club parisien être sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire. Et afin de préparer au mieux le prochain exercice, les dirigeants parisiens doivent trouver au plus vite le remplaçant du technicien argentin. Si le choix numéro un se porte sur Zinedine Zidane, actuellement sans club, d’autres noms ont circulé dans les médias, comme Antonio Conte (Tottenham) ou encore Thiago Motta.

Actuellement coach de la Spezia en Italie (15e de Serie A), l’ancien milieu de terrain parisien a répondu brièvement à un éventuel intérêt du PSG à son égard, dans des propos rapportés par le journaliste, Fabrizio Romano. « Je ne pense pas au PSG. Je suis l’entraîneur de la Spezia, je suis très heureux ici, jour après jour vous devez vous entraîner, travailler, vous engager au maximum. La concentration est ici », a déclaré le coach de 39 ans, après la défaite face à l’Inter Milan (1-3) ce vendredi. Reste à savoir si sa position et son discours évolueront à l’issue de cette saison 2021-2022.