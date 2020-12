Dominik Szoboszlai, le grand espoir hongrois du RB Salzburg (20 ans), réalise de belle performance avec le club autrichien (19 matches, 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues). Avec ses performances, il attire les convoitises des plus grands clubs d’Europe comme l’AC Milan, le Real Madrid, Arsenal, Tottenham, le PSG ou bien encore le RB Leipzig. Et selon les informations de Sky Deutschland, Dominik Szoboszlai a fait son choix pour son avenir. Le Hongrois a ainsi décidé de rejoindre le RB Leipzig dès janvier. Toutes les parties se sont mises d’accord pour ce transfert même si “la signature et les derniers détails doivent être finalisés.” L’officialisation devrait intervenir rapidement, la volonté des deux clubs serait que ce soit officiel “avant Noël.” Pour s’attacher les services de Szoboszlai, Leipzig va débourser 25 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.