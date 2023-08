Après Ousmane Dembélé, le PSG viserait un autre joueur offensif du FC Barcelone en la personne d’Ansu Fati.

Le PSG accélère pour améliorer son secteur offensif. Alors que l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG est toujours attendue, le club parisien regarde toujours du côté du FC Barcelone pour se renforcer. En effet, selon les informations d’AS, le club parisien serait intéressé par Ansu Fati, sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2027 et dont la valeur est estimée à 35M€ par le site Transfermarkt. D’après la publication espagnole, le board des Rouge & Bleu serait sur le point de faire une proposition à leurs homologues catalans, dont le montant n’a pas été dévoilé. « Luis Enrique lui fait confiance comme il l’a montré lors de son passage à la tête de l’Espagne et, à l’inverse, Xavi ne le voit pas à Barcelone où, malgré le départ imminent de Dembélé, il est plus remplaçant que titulaire. »

Ansu Fati représenté par Jorge Mendes

Même si le joueur formé à la Masia a toujours exprimé son désir de poursuivre en Catalogne, quelques facteurs peuvent le pousser vers la sortie comme la situation financière compliquée du FC Barcelone. La vente d’Ansu Fati pourrait apporter des liquidités nécessaires au club catalan. Autre donnée à prendre en compte dans ce dossier. L’ailier gauche de 20 ans est représenté par Jorge Mendes. L’agent portugais, proche de Luis Campos, a participé à de nombreux transferts vers le PSG depuis deux étés. Surtout que le départ d’Ousmane Dembélé ne lui permettra pas de retrouver une place de titulaire dans le onze de Xavi. Lors de la tournée aux Etats-Unis, l’international espagnol a occupé le rôle de remplaçant. Reste désormais à savoir si le PSG montrera un intérêt plus concret envers Ansu Fati dans les jours à venir.