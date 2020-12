Mediapro ayant trouvé un accord avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour céder ses droits sur la Ligue 1 et la Ligue 2 , la chaîne Téléfoot doit prochainement disparaître. D’ici janvier à priori si le Tribunal de commerce de Nanterre entérine la conciliation entre Mediapro et la LFP. Dans ce contexte, la production Mediapro France (une centaine d’employés) lance ce mercredi via l’intersyndicale CFDT-UNSA un appel à la grève et réclame des explications de Jaume Roures, le patron de l’agence audiovisuelle. C’est ce que rapporte le site lequipe.fr. La diffusion de la 16e journée de Ligue 1 pourrait donc être menacée ce week-end. Et il y dimanche soir en prime time un certain LOSC-PSG, à Pierre-Mauroy (à huis clos)… Reste à connaître la position de la rédaction de Téléfoot, qui est une autre entité. Car en cas de vote de la grève chez Mediapro France, la maison mère “pourrait néanmoins faire venir des techniciens et des camions de production depuis l’Espagne afin d’assurer malgré tout la production des rencontres.” Cette fin d’année 2020 est décidemment sous hautes turbulences.