Après son expulsion, Barcola connaît sa sanction, Hernandez également suspendu

Lors du match nul entre le PSG et Brest (2-2) le week-end dernier, Bradley Barcola a été expulsé. L’ailier des Rouge & Bleu connaît sa sanction.

Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est un titulaire indiscutable au sein de l’attaque du PSG. L’ancien lyonnais réalise de très bonnes performances et est impliqué sur deux buts (une réalisation et une passe décisive) sur ses deux derniers matches de Ligue 1. Le week-end dernier, lors de la réception du Stade Brestois, l’international espoir français a de nouveau réalisé une très belle performance, ponctuée d’une magnifique passe décisive en louche pour Marco Asensio.

Lucas Hernandez manquera le match de Coupe de France

Mais il n’a pas terminé la rencontre. Le numéro 29 du PSG a écopé de deux cartons jaunes en deux minutes, synonyme d’expulsion. Le premier, pour une contestation après que Monsieur Turpin ait sifflé une faute inexistante sur Pierre Lees-Melou (92e), le second pour une faute pour stopper une contre-attaque brestoise (94e). Ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est réunie. Et cette dernière a statué sur le cas de l’attaquant. Et Bradley Barcola a été sanctionné d’un match ferme de suspension. Il ratera donc le déplacement à Strasbourg vendredi soir (21 heures, Prime Video). Il pourra faire son retour contre Brest, en huitièmes de finale de Coupe de France, le 7 février prochain. Une rencontre que ne jouera pas Lucas Hernandez. Contre Brest, le défenseur parisien a reçu son troisième carton jaune en moins de dix matches, synonyme d’une rencontre de suspension. La sanction prenant effet le 6 février à minuit, l’ancien du Bayern Munich ratera donc les retrouvailles – au Parc des Princes – avec les Brestois.