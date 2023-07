C’est donc désormais officiel, Arnau Tenas est un nouveau joueur du PSG. Le portier espagnol a d’ailleurs délivré ses premiers mots en tant que joueur parisien dans la foulée de la signature de son contrat de trois saisons.

Le PSG tient son nouveau gardien pour l’exercice prochain. Avec le grave accident de Sergio Rico et l’avenir plus qu’incertain de Keylor Navas, Luis Campos avait la mission de dégoter une doublure à Gianluigi Donnarumma. Ce qui est donc finalement chose faite. La nouvelle a été rendue officielle ce jour et le dernier rempart ibère a ainsi paraphé un contrat de trois années au sein de la capitale française. Une véritable joie pour le principal intéressé qui a également souhaité délivrer un message à son compatriote Sergio Rico dans son tout premier entretien accordé au club rouge et bleu.

Son sentiment après sa signature au PSG

« C’est véritablement une joie immense de savoir qu’une des meilleures équipes du monde s’intéressait à moi. Je suis fier d’être ici aujourd’hui. Et je veux juste remercier le PSG de m’avoir donné cette opportunité. »

Ce que représente le PSG à ses yeux

« Le PSG représente beaucoup. C’est un grand club, quand on voit les joueurs qui jouent ici, et je voulais faire partie de ce projet, surtout parce que c’est un grand club dont l’envergure est mondiale, je suis très heureux d’être ici. »

Son style

« Je suis un gardien avec beaucoup de personnalité, et de caractère. Je n’ai peur de rien et je suis agile avec un bon jeu de pied. »

Sergio Rico

« Je sais que ce qu’il vit est compliqué pour lui et toute sa famille. Je veux lui apporter mon soutien inconditionnel. Ce sont des moments difficiles, mais il faut les affronter avec la meilleure attitude possible. Je pense à lui, et toute sa famille, pour lui donner beaucoup de force. »

Luis Enrique

« Luis, je le connais depuis longtemps. J’ai joué en sélection, il était le coach. C’est vrai que je le connais un peu, mais tout le monde sait que c’est un grand entraîneur. »

Le groupe parisien et les objectifs à venir

« Nous avons un grand groupe, je sais qu’il est très bon, j’ai entendu de très bonnes choses, et nous pouvons accomplir beaucoup. Un seul objectif : gagner autant que possible, se battre pour tout et gagner autant que possible. Je sais que cette équipe peut y arriver. J’ai hâte d’entrer sur le terrain, je connais l’atmosphère, elle est très positive et je veux saluer tous les supporters que j’ai vraiment hâte de voir. »