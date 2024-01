Arnau Tenas incertain, Fabian Ruiz possiblement de retour

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Lens en Ligue 1. Un match pour lequel Luis Enrique pourrait compter sur un groupe quasiment au complet.

Le PSG va retrouver la Ligue 1 ce week-end avec le déplacement à Lens en clôture de la 18e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe quasiment au complet. Outre les absents de longue date, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le coach espagnol devra également faire sans Milan Skriniar, touché à la cheville contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Absent depuis le match contre Lille en raison de douleurs à l’épaule, Arnau Tenas n’était pas présent à l’entraînement du PSG ce vendredi, à deux jours du déplacement à Lens, comme le rapporte Le Parisien.

Senny Mayulu aussi dans le groupe ?

« Le gardien a poursuivi sa reprise en individuel, tout comme Nuno Mendes, dont le retour est espéré au mois de mars. Presnel Kimpembe était encore au Campus PSG pour poursuivre son travail, comme depuis le début de la semaine« , avance le quotidien francilien. Victime d’une luxation à l’épaule lors de la victoire du PSG contre Le Havre le 3 décembre dernier (0-2), Fabian Ruiz était bien présent à l’entraînement avec ses coéquipiers ce vendredi. Il postule donc pour une place dans le groupe de Luis Enrique. Senny Mayulu, qui a rejoint le groupe élite en compagnie de Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé, et qui s’entraînera désormais quotidiennement avec l’équipe professionnelle, pourrait également être présent dans le groupe, et pourquoi pas jouer pour la deuxième fois en professionnel, après sa belle entrée en jeu contre l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France (0-9).