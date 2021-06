AS voit un futur XI du PSG en 3-4-3 d’une valeur de 626M€

Le journal sportif madrilène AS voit une équipe “spectaculaire” se monter au PSG lors de ce mercato. Autour d’un nouveau schéma : un 3-4-3. Une tendance qui se dessine avec certains choix, celui de faire signer l’offensif Achraf Hakimi ou encore de discuter avec Sergio Ramos. Pour le quotidien espagnol, le onze-type du PSG pourrait être celui-là : Donnarumma – Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Wijnaldum, Bernat – Di Maria, Mbappé, Neymar. Un XI (sans Navas) estimé à 626M€ selon les valeurs de marché.

Dans AS toujours, on confirme que Sergio Ramos cherche un logement à Paris malgré les approches de Chelsea, du Bayern et de Manchester City qui lui proposent pourtant les mêmes conditions, avec deux années de contrat. Dans la balance, en faveur du PSG, en plus du fait de pouvoir vivre à Paris, le défenseur central place la présence de Neymar (avec qui il s’entend très bien), la présence sur le banc de Mauricio Pochettino, la présence de ses anciens partenaires Keylor Navas et Angel Di María et de ses compatriotes Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico et Bernat.