Achraf Hakimi (22 ans) va – sauf retournement de situation incroyable – devenir un joueur du PSG dans de brefs délais (entre lundi et mardi). Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport aujourd’hui, un nouveau rendez-vous à distance est prévu entre l’Inter et le PSG pour régler les derniers détails du transfert de l’Hispano-marocain et obtenir le feu vert des Milanais afin que le latéral se rende demain matin à Paris pour effectuer les examens médicaux d’usage.

Tout est défini depuis quelque temps entre Achraf Hakimi et le PSG : cinq ans de contrat avec 8 millions d’euros par saison plus 2M€ en bonus. L’Inter Milan recevra immédiatement 60M€ en cash plus 5M€ en bonus faciles à atteindre (selon Sky Sport les bonus sont de 8M€ + 2M€). Bref, on est sur du 60M€ qui se transformera en 65M€ quasi automatiquement et pourra monter à 68 voire 70M€ si le PSG gagne la Ligue des champions par exemple. Selon Inter News, un ultime bonus supplémentaire de 1,5 M€ est même acté si le PSG venait à faire un triplé avec le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions. La structure du montant du transfert serait donc la suivante : 60+5+3+2+1.5. “Aujourd’hui, s’il n’y a pas d’accrocs, l’Inter et le PSG vont conclure le transfert du Marocain vers la capitale française. Tout au plus il sera reporté demain, mais le fond ne change pas”, écrit le Corriere dello Sport sur le sujet avec un tarif estimé ainsi : 62 ou 63M€ + 7 à 8M€.