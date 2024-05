Au PSG, un vestiaire plus unis que jamais

Le vestiaire du PSG a souvent fonctionné avec des clans. Cette saison, le club a réussi à mettre fin à cela. L’ambiance s’est apaisée et le groupe semble plus solidaire.

Le PSG réalise une très belle saison. Champion de France et vainqueur du Trophée des Champions, le club de la capitale peut encore s’offrir deux titres pour rendre cet exercice 2023-2024 historique. Ce soir, il peut se qualifier en finale de la Ligue des champions s’il arrive à renverser le Borussia Dortmund lors de la demi-finale retour. Le 25 mai, il tentera de renouer avec le succès en Coupe de France contre Lyon. Si les performances sur le terrain permettent au PSG de rêver d’un quadruplé historique, il y a aussi l’ambiance au sein du vestiaire qui a changé. Depuis plusieurs années, il y avait des clans au sein des Rouge & Bleu.

L’objectif de la direction était de pouvoir resserrer l’effectif autour de caractères plus compatibles

L’Equipe explique que si l’Espagnol reste encore présent dans le vestiaire du PSG, quand il s’agit de s’adresser au groupe, les joueurs et le staff s’expriment dès que possible en français. « En petit groupe, l’espagnol et le portugais sont encore très utilisés. Arnau Tenas, qui ne peut pas encore s’exprimer parfaitement en français, est, par exemple, proche de Français comme Ousmane Dembélé, Mbappé ou Lucas Hernandez. » Le quotidien sportif explique aussi que si les affinités restent toujours aussi ancrées pour certains, aucun homme ou groupe ne semble isolé. « C’était une volonté du conseiller football Luis Campos dès son arrivée au club, concrétisée avec l’aide de l’entraîneur Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi l’été dernier : pouvoir resserrer l’effectif autour de caractères plus compatibles. » Le vestiaire du Campus PSG est ovale et non rectangulaire. Une demande de Nasser al-Khelaïfi pour permettre à l’entraîneur d’avoir un rôle central. Un technicien qui inclut ses hommes dans ses prises de décisions tactiques. « Les Parisiens nourrissent une réflexion bien plus profonde cette saison. Au retour de l’entraînement, un peu moins de 48 heures après la défaite à Dortmund (0-1), certains ont soumis des premières idées à Luis Enrique pour rectifier certains aspects techniques », avance L’Equipe. Les joueurs du PSG semblent unis entre eux et solidaires avec leur entraîneur, conclut le quotidien sportif.