Aurélien Tchouaméni confie avoir pensé au PSG

Au cours du mercato estival 2022, le nom d’Aurélien Tchouaméni était associé au PSG avec insistance. Entre la capitale française et espagnole, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco avait un choix à faire à cette époque, qui a finalement été fait en faveur du Real Madrid.

S’il semble à son aise et installé dans le milieu de terrain du Real Madrid aujourd’hui, le destin d’Aurélien Tchouaméni aurait pu s’écrire en Rouge & Bleu. En effet, au cours du mercato estival 2022, encore joueur de l’AS Monaco, l’international français était l’objet d’un intérêt du Paris Saint-Germain et son nom a été associé au club de la capitale avec insistance. Un peu plus d’un an après son arrivée au Real Madrid, le joueur lui-même confirme avoir pensé au PSG : « Le PSG, franchement, j’y ai pensé. C’est un très grand club européen, c’est en France, et on a envie que les clubs français réussissent. Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t’appelle, c’est très compliqué de dire non« , a-t-il déclaré au micro de Canal +. Malgré la possibilité de partager le vestiaire avec Kylian Mbappé sous les cieux parisiens, Aurélien Tchouaméni a donc rejoint le Real Madrid contre la somme rondelette de 80 millions d’euros le 1er juillet 2022.

A 23 ans, le finaliste de la dernière Coupe du Monde est lié à son club contractuellement jusqu’en juin 2028.