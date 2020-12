Grand supporter du PSG depuis son enfance, Serge Aurier avait réalisé son rêve en rejoignant le club de la capitale en 2014 (prêté une saison par Toulouse avant d’être acheté définitivement en 2015). Aujourd’hui, le latéral droit de 28 ans évolue à Tottenham depuis 2017, après avoir connu une fin d’aventure compliquée avec les Rouge et Bleu. Cependant, l’international ivoirien ne ferme pas la porte à un retour dans les années à venir au sein de son club de coeur, comme il l’a évoqué dans un entretien à Canal Plus.

“Pourrais-tu retourner au PSG ? C’est le club que j’ai le plus aimé parmi tous les clubs dans lesquels je suis passé. D’abord Lens, parce que je suis formé là-bas. Mais le club où je me suis fait en tant qu’homme, professionnel et où je me suis fait le plus connaître par mes qualités, c’est à Paris. C’est là où j’ai pris le plus de plaisir. En étant petit, avant d’arriver à Lens, le PSG était mon club de coeur,” a déclaré Serge Aurier. “Donc tu t’imagines, un jour, ça ne me dérangerait même pas (de revenir, ndlr), avec plaisir. Parce que le PSG c’est mon club de coeur, jamais je ne refuserai une proposition venant de Paris, c’est sûr et certain. Aujourd’hui, je suis dans une situation avec mon club (sous contrat jusqu’en 2022, ndlr). J’ai peut-être écrit quelque chose là-bas mais peut-être que le chapitre n’est pas fini. Si jamais ça se présente, pourquoi pas. Mais si ça ne se présente pas, je suis très bien ici et ça se passe bien pour moi.”