Avant le PSG, le FC Barcelone s’impose sans briller

Dans onze jours, le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Les Barcelonais jouaient leur dernier match avant ce déplacement au Parc hier soir.

Trois ans après, le PSG retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont hérité d’un adversaire qu’ils connaissent très bien, le FC Barcelone. Le 10 avril prochain, les Rouge & Bleu reçoivent – au Parc des Princes – le club catalan pour la manche aller de ces quarts de finale. Alors que le PSG doit jouer trois matches, le Classico ce soir, la demi-finale de Coupe de France contre Rennes mercredi soir, et Clermont samedi, le FC Barcelone, lui, a disputé son dernier match avant la manche aller hier avec la réception, à Montjuic, de Las Palmas dans le cadre de la 30e journée de Liga.

En supériorité numérique pendant 70 minutes

Dans un premier quart d’heure intense, où le FC Barcelone s’est procuré trois grosses occasions par Raphinha (2e) et Robert Lewandowski (4e et 5e), La Palmas réussira à également se procurer une grosse occasion par l’intermédiaire de Munir (8e). Mais les deux équipes ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. À partir du quart d’heure de jeu, le rythme va redescendre, les occasions se faisant plus rares. Le match va être relancé par une sortie hasardeuse du gardien de La Palmas en dehors de sa surface qui va percuter Raphinha. Valles sera expulsé et le FC Barcelone jouera en supériorité numérique pendant presque 70 minutes (24e). Avec cette supériorité numérique, le FC Barcelone va confisquer le ballon, se procurer plusieurs grosses occasions mais pêcher dans la finition. Il faudra attendre l’entrée en jeu de Joao Felix et un amour de passe pour voir Raphinha débloquer le compteur de la tête (1-0, 59e). Face à une équipe regroupée en défense, le Barça va essayer d’aggraver le score, sans réussite à l’image de Joao Felix, qui seul aux 5m50 trouvait le moyen de toucher la barre de La Palmas (78e). Le FC Barcelone s’impose finalement sur la plus petite des marges (1-0) et revient provisoirement à cinq points du leader, le Real Madrid. Ils ont désormais onze jours pour préparer le déplacement à Paris pour y défier le PSG.