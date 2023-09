Ayman Kari de retour à l’entraînement avec Lorient

Prêté depuis deux saison au FC Lorient, le Titi Parisien Ayman Kari est de retour à la séance d’entraînement collective après deux mois d’absence.

Ce transfert n’a pas été très dépaysant pour Ayman Kari. Déjà prêté au FC Lorient la saison dernière, le joueur de 18 ans continue de prendre de l’expérience du côté du club breton encore pour l’exercice 2023/24. Mais le début de saison n’a pas été aussi idéal que l’année dernière. Si Lorient a plutôt bien commencé la saison avec deux nuls et une large victoire face au LOSC (4-1), le milieu de terrain n’a pas pu participer aux premiers matchs de championnat. Touché au péroné, Ayman Kari est sorti sur blessure lors du tout premier match de préparation face à Concarneau, le 15 juillet dernier. Une blessure qui devait l’éloigner des terrains six semaines, qui a pris plus de temps que prévu à se réparer.

Il est de retour

Mais bonne nouvelle ! Ayman Kari est de retour à l’entraînement collectif et est de nouveau prêt à reprendre la compétition L’objectif est maintenant de retrouver sa place sur le terrain et d’enfin marquer son nom sur un but ou une passe décisive avec Les Merlus.