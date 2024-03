Ayman Kari, un profil qui plaît à Luis Enrique

Si le PSG a pour objectif de recruter au milieu de terrain, Luis Enrique peut aussi s’appuyer sur le centre de formation avec le profil d’Ayman Kari.

Le PSG va entamer un sprint final haletant. Large leader de Ligue 1, le club parisien va disputer dans les jours à venir une demi-finale de Coupe de France, un quart de finale de Ligue des champions et quelques belles affiches en championnat (OM et OL). Mais les dirigeants parisiens préparent déjà la saison prochaine. Et certains secteurs de jeu devront être améliorés, notamment l’entrejeu. Si plusieurs noms sont évoqués dans la presse, Luis Enrique surveille avec attention un joueur déjà sous contrat avec les Rouge & Bleu : Ayman Kari. Prêté au FC Lorient jusqu’à la fin de la saison, le profil du Titi plaît au technicien espagnol, rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

À l’instar de Warren Zaïre-Emery, qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG, Ayman Kari était l’un des jeunes les plus suivis du centre de formation des Rouge & Bleu par les recruteurs européens. Sujet à quelques blessures depuis le début de sa carrière, le jeune de 19 ans est prêté au FC Lorient depuis janvier 2023. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le Titi avait vécu six mois frustrants où il n’avait joué que cinq matches lors de la seconde partie de saison 2022-2023. Victime d’une entorse de la cheville en novembre dernier, l’international U20 français commence à prendre une place importante dans le système de jeu de Régis Le Bris avec neuf titularisations de suite depuis janvier 2024. « Dans une position inhabituelle d’attaquant très intérieur, l’international U20, à la première touche soyeuse et la créativité rare, est devenu l’un des animateurs du jeu lorientais, avec des prestations intéressantes. Son profil de milieu complet, qui avait poussé le Bayern Munich ou Manchester City à tenter de lui faire signer son premier contrat pro à l’été 2022, n’a pas été oublié. »

Et la question de son avenir sera rapidement au centre de la table dans les jours à venir. Une chose est sûre, Ayman Kari ne restera pas en Bretagne, affirme L’E. Prêté avec une option d’achat de 5M€ (sous réserve d’un nombre minimum de matches joués) chez les Merlus, le PSG conserve une priorité pour fixer l’avenir du droitier d’1m76. Récemment, Luis Enrique avait indiqué qu’il regardait avec attention les prestations des joueurs prêtés comme Xavi Simons. Et Ayman Kari fait aussi partie des joueurs suivis par le technicien espagnol. « Son profil plaît au staff parisien. Signe de cet intérêt, fin janvier, alors que l’imbroglio autour du Brésilien Gabriel Moscardo s’épaississait, l’hypothèse d’un retour anticipé de Kari au PSG avait été émise en interne. Sans que cela ne puisse se concrétiser », indique le quotidien sportif. De son côté, le milieu de 19 ans sait que sa progression passera par une place plus importante dans un projet sportif. Il y a quelques temps, Borussia Dortmund avait montré un intérêt pour le Titi.

Statistiques 2023-2024 d’Ayman Kari (prêt au FC Lorient)

Ligue 1 (12 matches dont 9 titularisations) – 672 minutes – 1 but et 1 passe décisive

(12 matches dont 9 titularisations) – 672 minutes – 1 but et 1 passe décisive Coupe de France (1 match dont 0 titularisation) – 16 minutes