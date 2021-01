Ce samedi, Mauricio Pochettino doit devenir officiellement le nouvel entraîneur du PSG. Le compte à rebours se poursuit. Demain, le technicien, ancien défenseur du club, dirigera un premier entraînement au camp des Loges. Une page se tournera. Guillem Balague, biographe de Mauricio Pochettino, raconte le technicien argentin, sa méthode, et ses derniers choix, sur RMC Sport.

Travaillant sans chargé de relations publiques et même sans agent, “pendant son congé sabbatique forcé, Mauricio Pochettino s’est occupé à répondre – souvent – à un certain nombre de demandes de prétendants potentiels“, explique le journaliste. “Presque tous les postes vacants durant 12 derniers mois ont vu le nom de Mauricio Pochettino revenir dans la presse, mais parmi les vraies offres, il y a eu Monaco et Benfica. Le Barça a bien parlé avec lui, mais aucune offre concrète n’a jamais été faite. Aucune n’aurait en fait été acceptée. C’est Pochettino qui a dit non à Barcelone. Dès le début, l’évidence était pour lui de revenir dans l’élite du football. Pour ce faire, autant vouloir aller dans un club où il serait possible pour lui de construire pour l’avenir. À cet égard, le PSG fait parfaitement l’affaire.”

Pendant sa coupure, Mauricio Pochettino, assisté de son staff, a travaillé sur la méthodologie, cela comprend des technologies nouvelles, mais également de la psychologie, rapporte Guillem Balague. “L’entraîneur a étudié de près la nouvelle génération de jeunes joueurs, leur façon de penser et d’agir. Il doit entrer dans la tête des joueurs, découvrir qui ils sont et ce qui les anime, pour pouvoir en tirer le meilleur parti. C’est son vrai secret”, explique-t-il.