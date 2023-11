Ballon d’Or pour la 8e fois de sa carrière, Lionel Messi a accordé un entretien à France Football dans la foulée de cette distinction. L’occasion d’évoquer le PSG, encore une fois.

L’histoire entre le PSG et Lionel Messi aura duré deux ans. Deux ans de hauts, mais surtout de bas, au terme desquelles la Pulga s’est envolée direction la MLS pour y rallier les rangs de l’Inter Miami. Et depuis ce départ, la légende argentine ne se gêne nullement pour évoquer, souvent avec des mots très peu flatteurs, cette période à part de sa riche et incroyable carrière. Ce jour, dans un entretien accordé à France Football, dans la foulée de la remise de son huitième Ballon d’Or, le champion du monde 2022 a réitéré, cette fois-ci avec un chouïa plus de nuances.

Lionel Messi retient le positif

« J’ai passé deux années au cours desquelles beaucoup de choses se sont produites, certaines bonnes et d’autres moins bonnes, a exposé Lionel Messi dans les colonnes de France Football. Mais j’ai déjà évoqué cette période à plusieurs reprises, elle appartient désormais au passé et je ne retiens que les choses positives: avec l’équipe, nous avons gagné deux championnats d’affilée. (…) Je me suis fait de très bons amis à Paris et c’est en jouant là-bas que je suis parvenu à devenir champion du monde »