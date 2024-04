Barcelone / PSG : les chiffres de la qualification parisienne

Ce mardi soir, le PSG a su renverser le FC Barcelone (1-4) dans un match héroïque pour accéder aux demi-finales de Ligue des champions. Retour en chiffres sur cette belle soirée des Parisiens.

Le PSG l’a fait. Le club parisien a su réaliser un bel exploit à Barcelone pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Après une défaite 2-3 au match aller, les Rouge & Bleu ont su renverser cette situation défavorable avec un beau succès 1-4 sur la pelouse du Stade de Montjuïc. Et au lendemain de ce quart de finale retour de C1, le site officiel du club est revenu sur cette belle qualification parisienne.

À voir aussi : LdC – Les coulisses d’une célébration historique pour le PSG

Le FC Barcelone, victime préférée du PSG et de Kylian Mbappé

Ce mardi, le PSG a infligé son plus faible taux de possession de balle au FC Barcelone depuis qu’Opta analyse la compétition (2003-2004) avec un chiffre de 32,7%. « Jusqu’ici, le taux de possession le plus faible pour les Catalans n’était autre que… celui du match aller face aux Parisiens, avec 41.4%. » Le club de la capitale a aussi éliminé pour la 5e fois une équipe espagnole en phase finale de Ligue des champions, son plus haut total face aux représentants d’un même pays. À noter que le PSG est aussi le club qui a le plus souvent éliminé le FC Barcelone en UEFA Champions League : en 1995 (quarts de finales), en 2021 (huitièmes de finale) et en 2024 (quarts de finale). Le champion de France en titre devient par ailleurs le premier club français à se qualifier pour le tour suivant après avoir subi une défaite au match aller et devient aussi la seule formation française à compter autant de présence en demi-finales de Ligue des champions (4e fois en 1995, 2020, 2021 et 2024).

En inscrivant ses 47e et 48e buts en Ligue des champions hier soir, Kylian Mbappé est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de la compétition (9e au classement, à égalité avec Andriy Shevchenko et Zlatan Ibrahimovic). De plus, le numéro 7 des Rouge & Bleu a marqué ses 14e et 15e but à l’extérieur en phase à élimination directe de la LDC, « faisant de lui le 2e meilleur buteur de l’histoire de la compétition dans ce registre derrière Cristiano Ronaldo (23). » Il devance des joueurs comme Karim Benzema (14), Lionel Messi (12) ou encore Sadio Mané (10). Le FC Barcelone est la victime favorite de l’international française sur la scène européenne avec 6 réalisations face au club catalan. En Ligue des champions, seul Thomas Müller fait mieux (8 réalisations contre Barcelone).