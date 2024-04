Barcelone / PSG : Les dernières tendances pour la composition parisienne

Pour cette confrontation retour face au FC Barcelone, le coach du PSG, Luis Enrique, pourrait revenir à un onze de départ plus classique pour espérer une qualification en demi-finales de Ligue des champions.

J-1 avant le quart de finale retour de Ligue des champions. Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG aura un objectif clair face au FC Barcelone : se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Après la défaite 2-3 du match aller, le club parisien devra renverser la situation. Et pour ce match, Luis Enrique pourrait revenir à une composition d’équipe plus classique. Mais comme souvent, le technicien espagnol a brouillé les pistes lors de la séance d’entraînement de veille de match ce lundi, sous les regards de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. « Les trois couleurs de chasubles utilisées ce lundi soir par les Parisiens lors de la séance de veille de match ne permettent pas forcément d’y voir plus clair » sur le onze de départ de demain soir, rapporte RMC Sport.

À voir aussi : LdC – Les chances du PSG de se qualifier pour les demi-finales

Un doute entre Fabian Ruiz et Manuel Ugarte

Après avoir surpris son monde la semaine passée avec les titularisations de Marco Asensio et Lee Kang-In, Luis Enrique modifiera une nouvelle fois son onze de départ. Malgré une mauvaise prestation au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma garde la confiance de son coach. En défense, on se dirigerait vers une charnière centrale composée de Marquinhos et Lucas Hernandez. De retour de suspension, Achraf Hakimi retrouvera son couloir droit, tandis que Nuno Mendes évoluera sur le côté gauche. Remplaçant au match aller, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver sa place de titulaire aux côtés de l’homme en forme, Vitinha. Un doute subsiste encore entre Manuel Ugarte et Fabian Ruiz pour compléter l’entrejeu.

Enfin, en attaque, le trio offensif 100% français devrait faire son retour avec Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « La délégation parisienne se veut très confiante, à l’image de Luis Enrique et Achraf Hakimi en conférence de presse. Les joueurs veulent montrer un bloc uni face aux Catalans, et ont la ferme intention de corriger le tir après la première manche perdue », conclut RMC.

Le XI probable du PSG (RMC Sport) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Fabian Ruiz), Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.