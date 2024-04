Barcelone, quart, Mbappé…les chiffres avant PSG / FCB

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, quelques chiffres autour de la rencontre.

PSG / FC Barcelone, acte 14 (18 si on compte les matches amicaux). Le bilan est assez équilibré avec quatre victoires pour les Rouge & Bleu, cinq nuls et quatre succès barcelonais. Si on se penche uniquement sur les confrontations au Parc des Princes, le PSG en a remporté trois, pour deux nuls et une défaite. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, Le PSG va jouer son quatorzième quart de finale en Coupes d’Europe, pour sept qualifications et six éliminations. Avant de jouer le Barça ce soir, le PSG a affronté à 38 reprises des adversaires espagnols en Europe. Le FC Barcelone donc (13), le Real Madrid (12), La Corogne (4), le Séville FC (2), l’Athletic Bilbao (2), le Valence CF (2), le Racing Santander (1) et la Real Sociedad (2). Le bilan est de 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites.

A voir aussi : Danilo Pereira dithyrambique à l’égard de Luis Enrique

Mbappé performant quand il est titulaire au Parc en C1

Buteur lors des deux huitièmes de finale contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé est plutôt performant au Parc des Princes en Ligue des champions. Le numéro 7 du PSG a en effet marqué au moins un but lors de ses dix dernières titularisations dans l’enceinte des Rouge & Bleu. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG l’est également en Ligue des champions avec 40 réalisations. Il devance Edinson Cavani et ses 30 buts. Enfin, Marquinhos, qui devrait devenir ce soir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 436 matches, est le Parisien avec le plus de matches en Ligue des champions avec 87 rencontres.