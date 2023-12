Le PSG s’est imposé face au FC Nantes (2-1) ce samedi soir et Bradley Barcola en a profité pour ouvrir son compteur but avec les Rouge & Bleu.

Le PSG a obtenu l’essentiel avant son match crucial face au Borussia Dortmund. Face au FC Nantes ce samedi, le club parisien s’est imposé grâce à des réalisations de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Le premier cité était dans le onze de départ et a montré des belles choses au Parc des Princes. Surtout, il a ouvert son compteur but avec les Rouge & Bleu. Un soulagement pour le jeune de 21 ans. Après la rencontre face au FCN, le numéro 29 des Rouge & Bleu s’est exprimé sur cette première réalisation, au micro de PSG TV.

« J’attendais ce but »

« C’était important de gagner, surtout avec le match qui nous attend juste après. On avait vraiment à coeur de gagner ce match. C’était un peu compliqué, mais on a réussi à marquer ces deux buts. On est contents, on voulait la victoire et on l’a eu. Personnellement, je suis vraiment content parce que j’attendais ce but. C’est vraiment une fierté de l’avoir inscrit, encore plus ici au Parc, c’est top. Quand j’ai reçu la balle, j’ai entendu Vitinha me proposer un une-deux, donc je lui ai donné le ballon puis il me l’a remis. Après, je suis parti et j’ai réussi à marquer. On voulait vraiment prendre un maximum de confiance avant le match à Dortmund. On sait que l’on a notre destin entre nos mains, donc on va aller là-bas la tête haute et on sait ce que l’on doit faire. »