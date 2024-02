Barcola et son rêve d’enfant de marquer en Champions League

Ce soir, le PSG recevait la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

Deux mois après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG recevait ce soir – au Parc des Princes – la Real Sociedad à ce stade de la compétition. Après un début de match où il a été très bien pressé par le club basque, qui s’est procuré quelques situations, le club de la capitale a petit-à-petit réussi à se rapprocher de la surface adverse pour se montrer dangereux. Il faudra attendre une bien meilleure deuxième mi-temps et un but de Kylian Mbappé pour que le PSG réussisse enfin à faire trembler les filets. Bradley Barcola a ensuite apporté un deuxième but. Les Parisiens iront à Anoeta le 5 mars prochain avec un bagage de deux buts (2-0). Au micro de Canal Plus, Bradley Barcola, buteur pour son premier huitième de finale de Ligue des champions, est revenu sur le meilleur visage affiché par le PSG en seconde période.

« Quand j’ai la confiance de mes partenaires et de mon coach, je ne peux que bien jouer »

« Le discours du coach à la mi-temps ? Il nous a demandé de mettre plus d’intensité, beaucoup plus de mouvements, de plus parler entre nous. Et je pense que c’est vraiment ça qui a fait la différence lors de cette deuxième mi-temps. Mon premier but ? C’est un rêve d’enfant. Depuis que je suis petit, j’espère jouer des matches comme ça. Là, c’était vraiment incroyable de marquer dans un très bon match comme ça. Mon adaptation ? Je pense que la confiance ça joue beaucoup. Quand j’ai la confiance de mes partenaires et de mon coach, je ne peux que bien jouer. C’est pour ça que j’arrive à jouer de mieux en mieux. Un peu de sérénité avant le match retour ? Oui, ça nous donne un très bon avantage pour le match retour. On sait que l’on aura du gros gros boulot à faire là-bas. Mais, je pense que l’on va bien se préparer et on va faire ce qu’il y a à faire. »

« Le chouchou du Parc ? Non, c’est Warren, c’est Warren »

Pour RMC Sport 1, le numéro 29 du PSG est revenu sur la mauvaise première mi-temps de son équipe. « On a plutôt mal commencé, on s’est fait beaucoup bouger en première mi-temps. Mentalement, on ne devait pas s’attendre à ça. Le coach nous a bien réveillés à la mi-temps. C’est un ouf de soulagement, on sait qu’on part avec un bon avantage pour le retour. Il nous reste à faire le travail au retour. J’ai la chance d’avoir la confiance du coach et de mes partenaires. Le chouchou du Parc ? Non, c’est Warren, c’est Warren (sourire !). »