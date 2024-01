En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lens. Dans un match où il a eu la maîtrise du ballon, le club de la capitale s’est imposé contre Lens grâce à des buts de Bradley Barcola et Kylian Mbappé. L’ancien lyonnais explique avoir de plus en plus la confiance de ses coéquipiers.

Avec les défaites de Nice et Monaco plus tôt ce week-end, le PSG avait une opportunité en or de prendre encore plus d’avance sur ses poursuivants dans la course au titre. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG aurait pu être mené dès les premières minutes du match. Danilo Pereira a provoqué un penalty après un tacle non maîtrisé sur Wahi. Mais Gianluigi Donnarumma, resté au milieu de son but, a stoppé la tentative de Frankowski (7e). Le PSG a ensuite réussi à prendre l’avantage grâce à un but de Bradley Barcola, bien servi par Kylian Mbappé. Son deuxième but sous le maillot du PSG, une copie conforme de sa réalisation contre Nantes. Le PSG, qui a joué une mi-temps à 10 contre 11, a ensuite maîtrisé la rencontre, se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à doubler la mise. Alors que Lens poussait en fin de match, le PSG va réussir à s’assurer sa victoire grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match (0-2, 89e). Une victoire qui permet au club de la capitale de s’envoler en tête de la Ligue 1, avec huit points d’avance sur Nice. Au micro de Prime Video, Bradley Barcola, auteur d’un nouveau bon match, a souligné la belle rencontre de son équipe.

« Dans l’ensemble, c’est quand même un bon match »

« En première mi-temps, on a mis de l’intensité dès le début, ce qui nous a permis de marquer. En deuxième mi-temps, on a un peu baissé en cadence, c’est pour cela que l’on a concédé des occasions. Mais après, je pense que dans l’ensemble, c’est quand même un bon match. Mon but ? Je sais que quand je pars comme ça, Kylian il me la met dans le dos. Donc j’ai directement levé la tête pour voir où était le gardien et j’ai piqué la balle. J’ai de plus en plus la confiance du coach, de mes coéquipiers, donc je ne peux qu’être plus à l’aise. Mes axes de progression ? Les pertes de balles et la lecture du jeu. »